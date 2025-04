Volterrana off-limits per lavori: “Chiusura totale inevitabile”. E il bus cambia percorso

Empolese Valdelsa, 29 aprile 2025 – La chiusura della SP4 Volterrana dal km 29+000 al km 29+200, che si è concretizzata ieri, permarrà sino al 9 maggio (con orario 0-24) ed è necessaria per un intervento di somma urgenza alla luce della frana della sede stradale. Lo ha confermato la Citta Metropolitana di Firenze, specificando come si tratti di un’operazione “necessaria e non procrastinabile, al fine di ripristinare le condizioni minime di sicurezza e transitabilità della viabilità, di ridurre il rischio per gli utenti e prevenire ulteriori eventi che potrebbero compromettere in maniera ancora più seria la funzionalità dell’infrastruttura stradale”.

I lavori in località San Piero Vecchio stati avviati in regime di somma urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dello scorso mese. In particolare, dopo l’evento franoso di una porzione a valle della semicarreggiata in direzione Montespertoli avvenuto il 14 marzo che aveva implicato l’istituzione immediata di un senso unico alternato, vi è stato un aggravamento progressivo della situazione che ha imposto dal 28 marzo un’opera che prevedeva l’installazione di una sola paratia di pali trivellati al piede del rilevato stradale.

La chiusura stradale è stata disposta con un’ordinanza del 23 aprile a causa di un aggravamento improvviso del quadro di dissesto: per questo motivo, l’ente ha dovuto optare per chiudere quel tratto di strada in tempi rapidi (con il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini che non aveva nascosto il disappunto per tempistiche e modalità). Le opere in progetto prevedono una prima fase con la realizzazione di una paratia di micropali provvisionali posizionati in corrispondenza della mezzeria della piattaforma stradale.

Sarà realizzata una nuova berlinese di pali trivellati in calcestruzzo disposti alla base dell’attuale rilevato stradale, per poi procedere alla parziale demolizione dei provvisionali per poi ricostruire la pavimentazione stradale. Il tratto attualmente chiuso riaprirà in regime di senso unico alternato fra circa dieci giorni. Un cantiere che impatterà anche sul trasporto pubblico locale, con Autolinee Toscane che ha annunciato la soppressione temporanea della fermata di Ortimino sempre sulla SP04.

A subire modifiche saranno le corse della linea 373: i bus che andranno a Castello avranno come capolinea piazza Caduti nei Lager a Montespertoli, per poi passare, dalla strada provinciale del Valdorme Volterrana, svoltare a destra, passare per Martignana, via di Valdorme Nuova, Empoli cimitero, via Gian Battista Vico e tornare sulla 429. I mezzi pubblici in partenza da Castello compiranno il tragitto inverso: SP429, via di Valdorme, Volterrana e piazza Caduti nei Lager. Un percorso più lungo di quello “standard”, ma non c’erano alternative: i pendolari dovranno armarsi di pazienza. “Siamo intervenuti sul cantiere insieme alla sindaca di Castelfiorentino, Francesca Giannì, per valutare tutte le possibili soluzioni alternative alla chiusura totale della strada – ha detto Mugnaini – purtroppo, a causa della gravità del movimento franoso, non è stato possibile individuare interventi di mitigazione compatibili con la sicurezza, come sensi unici alternati o aperture parziali. Le lavorazioni sono concentrate sul consolidamento della carreggiata, con l’obiettivo di riaprire una corsia di marcia nel minor tempo possibile e procedere in somma urgenza alla messa in sicurezza”.