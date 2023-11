Volontariato in lutto. Addio a Fanfani

Il volontariato di Limite è in lutto per la morte di un suo storico collaboratore. Ieri mattina è scomparso Aladino Fanfani. A darne notizia è stata la sua seconda “famiglia“, ovvero la Pubblica Assistenza “Croce d’Oro” di Limite sull’Arno, con un posto sui social. "Ci è giunta una notizia che non avremmo mai voluto sentire. Purtroppo infatti il nostro storico volontario, tuttora attivo, e grande amico, Aladino Fanfani, ci ha lasciato. A noi non resta che fare le nostre piú sentite condoglianze ai suoi cari e ringraziarlo per tutto quello che ha fatto nei suoi tanti anni da volontario. Ci mancherai tantissimo". Commozione e cordoglio nella comunità che lo ricorda come "un uomo di altri tempi, con un grande senso di altruismo, generosità e tanta vivacità: uomini così, fanno la differenza".