Lite tra ubriachi per strada. Volontari Anc aggrediti

Empoli (Firenze), 15 gennaio 2024 – Il litigio è iniziato dentro al supermercato per futili motivi. Con la situazione che è esplosa per lo stato di alterazione dei due protagonisti, volti già ben noti nel quartiere e alle forze dell’ordine. Giù una scarica di offese e di spinte che è continuata fuori, lungo la strada, tra lo stupore della gente.

Siamo a Empoli in via del Giglio e sono le 20 di martedì, l’orario di chiusura del Carrefour che saluta i suoi ultimi clienti. Qualcuno tra gli scaffali aveva notato quegli stessi uomini alzare la voce e prendersi a male parole per poi trascinarsi barcollanti sino alla porta, senza interferenza alcuna con l’attività del negozio. E proprio lì, all’uscita, la tensione sarebbe salita alle stelle con i due che sarebbero arrivati pesantemente alle mani richiamando l’attenzione dei passanti e di un commerciante di un negozio vicino.

Qualcuno ha lanciato l’allarme richiedendo l’intervento dei volontari dell’Associazione nazionale dei carabinieri, impegnati proprio in quel momento – in virtù del Protocollo d’intesa firmato con l’amministrazione comunale guidata da Alessio Mantellassi – a perlustrare il centro storico in supporto alle forze dell’ordine con il preziosissimo scopo di fare prevenzione.

Due operatori del Nucleo volontari della sezione empolese dell’Anc si sono precipitati per riportare la situazione alla calma, ma uno dei due esagitati ha reagito spintonandoli e prendendoli per il polso. Un’escalation che è stata interrotta dall’arrivo dei carabinieri che hanno identificato i balordi. Nessuna ferita refertata per i volontari, per fortuna. “Ne vediamo di tutti i colori con i brutti elementi che girano in centro. Da noi i furti sono all’ordine... dell’ora, nemmeno del giorno – commenta il titolare del Carrefour, Lepri –. C’è gente che tenta di scappare con lo zaino pieno di roba correndo oltre le casse. Tra la refurtiva più ambita c’è l’olio d’oliva. Abbiamo addirittura scoperto che esiste una sorta di mercato nero delle bottiglie che vengono vendute a metà prezzo per strada. Stiamo cercando di difenderci ricollocando la merce sugli scaffali più in vista, ma non basta. Aspettiamo di vedere gli effetti dei controlli extra promessi perché il centro sta davvero soffrendo in balìa di personaggi che ’costringono’ gli anziani a fare la spesa soltanto la mattina per paura”.