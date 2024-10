Volo di 5 metri con la moto. Gravi ferite per un 19enne

Ha perso il controllo della propria moto all’improvviso ed è finito fuori strada facendo un volo di almeno cinque metri prima di finire rovinosamente a terra. Attimi di terrore nel tardo pomeriggio di ieri nel comune di Montespertoli per un giovane di 19 anni. Erano da poco passate le 18.30 quando la sua moto è finita fuori strada all’altezza di via Volterrana Nord a Baccaiano. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza della Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Montespertoli che ha prestato le operazioni di primo soccorso al giovane, trovato a terra privo di sensi. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Il 19enne, italiano, aveva infatti riportato un violento trauma cranico.

Il ragazzo è stato poi trasportato all’ospedale San Giuseppe di Empoli in codice rosso: a ieri sera non sembrava in pericolo di vita. Le sue condizioni infatti erano stabili: nessuna frattura particolare oltre al trauma cranico e a tanto spavento. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, pare che non ci siano stati altri veicoli coinvolti: il ragazzo avrebbe fatto tutto da solo prima del volo di cinque metri. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato la caduta, se una buca oppure altri fattori.

Un incidente che avviene a soli pochi giorni di distanza dalla tragedia di Leonardo Gozzi, il 16enne di Castelfiorentino morto in un incidente stradale dopo il terribile scontro tra il suo motorino e un’auto in via Marco Polo a Certaldo. Oggi alle 15 si terrà il funerale di Leonardo nella chiesa di San Tommaso Apostolo di via XX Settembre. La cerimonia sarà officiata da don Rolando Spinelli. Intanto gli amici di Leonardo si stanno mobilitando con altre iniziative per tenere vive la memoria dell’amico: lettere da leggere durante i funerali e palloncini bianchi da liberare in cielo all’uscita del feretro dalla chiesa.