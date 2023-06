Volo del Ciuco, ci siamo Un’edizione ricca di novità

L’attesa sta per finire. Domani infatti è il giorno del tradizionale Volo del Ciuco, storica manifestazione empolese che vede il simbolo della nostra città affrontare la discesa dal campanile della Collegiata di piazza Farinata degli Uberti, nel cuore del centro cittadino, di fronte ad un folto pubblico. Quella di quest’anno sarà la 542esima edizione, all’insegna delle novità. Come sempre la giornata sarà aperta dal corteo storico: oltre duecento figuranti – sapientemente vestiti grazie agli abiti realizzati dalle volontarie dell’Auser di Empoli – sfileranno a partire dalle ore 21 dal Palazzo delle Esposizioni fino ad arrivare in piazza Farinata degli Uberti. È qui infatti che alle 21.15 è prevista la benedizione del ciuco, da parte di don Guido Engel, proposto di Empoli.

Sono aperte le scommesse sull’"etichetta": c’è grande attesa per il nome, al momento top-secret, che anche quest’anno sarà “affibbiato“ all’animale di cartapesta realizzato da un gruppo di studenti del liceo artistico Virgilio sotto la guida esperta e attenta della professoressa Antonella Bertelli. In concomitanza con “Empoli Città dei Balocchi“, l’iniziativa di debutto del ricco calendario di eventi dell’Estate Empolese, insomma, un’ulteriore occasione per rivivere la tradizione popolare insieme alla famiglia e godere dell’intrattenimento offerto dalla Compagnia di Sant’Andrea. Tamburini e figuranti attraverseranno via del Giglio, piazza della Vittoria, il primo tratto di via Roma e, di nuovo, ripercorreranno via Giuseppe del Papa insieme agli “ospiti“ della Contrada di Porta Fiorentina di Cerreto Guidi, agli Arcieri di Montopoli e all’Armata Zenone (omaggio all’armata Brancaleone).

Il momento clou della cerimonia è previsto per le 22.30, quando tutti, a bocca aperta e col naso all’insù, aspetteranno di vedere il tanto atteso Volo del Ciuco. Un momento reso possibile anche grazie ai Vigili del fuoco di Empoli. Saranno presenti, con due ambulanze che stazioneranno vicino a piazza Farinata e una squadra a piedi, all’interno del “teatro“ della manifestazione, anche i volontari della Misericordia, della Pubblica Assistenza e della Croce Rossa.

Ma prima di vedere il ciuchino volare, ci sarà spazio anche per un nutrito programma d’intrattenimento a partire dal Giullar cortese, interpretato dall’attore umbro Gianluca Foresi ed il Gobbo di Cicignano, buffone piacevolmente scontroso e fortemente espressivo, caratteristico per la sua eloquenza fisica e mimica. Si esibirà in numeri di giocoleria, verticalismo e torce infuocate, tra scenette e sketch che coinvolgeranno il pubblico di grandi e piccini. E poi, un personaggio davvero curioso vagherà con una sfera di cristallo tenuta in equilibrio sulla testa. E’ Vassago, pronto a conquistare gli empolesi a suon di battute ironiche, divertenti e sibilline.