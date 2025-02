Violenze sulla figlioletta. Condannato a dieci anni

Per un anno, tra il 2021 e il 2022, avrebbe abusato della figlia e, dopo la denuncia in procura da parte della nonna, avrebbe tentato – secondo l’accusa mossa in aula – con la complicità della moglie, di far ritornare la ragazzina in Asia. Un uomo di 42 anni è stato condannato dal tribunale di Firenze a dieci anni di reclusione con l’accusa di violenza sessuale su minore e violenza privata. In più, dovrà risarcire i danni alla figlia, che si era costituita parte civile, versando una provvisionale immediatamente esecutiva di 15mila euro. È stata condannata anche la madre per violenza privata. La vicenda è avvenuta in un comune dell’Empolese Valdelsa (che non specifichiamo per non rendere identificabile la vittima del reato, ndr).

A far partite le indagini, nel gennaio 2023 – da quanto ricostruito dall’Ansa – sarebbe stata la nonna materna, dopo aver ascoltato il racconto le confidenze della nipote, allora dodicenne. L’anziana si è rivolta ai servizi sociali che hanno poi allertato la procura della Repubblica e quella dei minori.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe "approfittato della figlia in cinque occasioni, tra settembre 2021 e novembre 2022, quando in casa non c’erano la moglie e gli altri figli". "La mamma – riporta l’Ansa –, una volta informata della vicenda dai servizi sociali, avrebbe organizzato con il marito il ritorno in Asia della piccola acquistando un biglietto aereo".

Le indagini erano già in corso e gli investigatori hanno sventato il piano. L’uomo è finito in carcere, dove tuttora si trova in esecuzione di una misura cautelare, la moglie ai domiciliari. La ragazza è stata affidata ai servizi sociali e vive con la nonna.