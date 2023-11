Violenza di genere. Eventi e riflessione

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune con le associazioni e le scuole, promuove una serie di incontri ed iniziative per sensibilizzare la cittadinanza. I primi momenti di riflessione ci sono stati ieri con l’incontro con la professoressa Barbara Pandolfi sul tema "Violenza sulla donne nella Bibbia" a cui ha fatto seguito l’ascolto di una toccante testimonianza. Prossimo appuntamento il 18 novembre con "Yoga per Frida", evento a donazione. Il ricavato andrà a sostenere i percorsi delle donne, dei bambini e delle bambine vittime di violenza. Si svolgerà dalle 10 alle 12 da "Lila Yoga. Il 21 novembre cena solidale a sostegno del Centro Aiuto Donna Lilith alla contrada Ponte a Cappiano. Il 25 novembre Flash Mob "Macchie Rosse". Il 26 novembre preghiera per le donne vittime di femminicidio e deposizione di un mazzo di rose bianche alla Madonna. Infine il 27 novembre sarà la volte delle letture di poesie per ricordare la lotta contro il femminicidio.