Viola al Castellani, c’è l’apertura Barnini: "Non dico no a priori"

Non è un ‘no’ a prescindere. E questo, alla luce di un’ipotesi che nonostante tutto è ancora in piedi, potrebbe aprire nuovi scenari. Le parole appartengono al sindaco di Empoli Brenda Barnini è l’argomento è sempre legato alla possibilità che la Fiorentina giochi al Castellani nei due anni in cui il Franchi sarà interessato dai lavori di ristrutturazione. Un’ipotesi di cui, nel capoluogo, si è tornati a discutere alla luce delle rimostranze della commissione europea su una parte dei finanziamenti del Pnrr che dovrebbero servire a pagare l’opera. Ma dal momento in cui nessuno, a cominciare dal sindaco Nardella, sembra mettere in discussione il fatto che il progetto – in un modo o nell’altro – alla fine si farà, il problema sul dove mandare la Fiorentina nelle stagioni 202425 e 202526 resta. Partendo quindi dal presupposto che la querelle dei fondi si risolverà positivamente, la Barnini è tornata a parlare ai microfoni di Toscana Tv sull’eventualità che da Firenze qualcuno bussi alle porte del Castellani, la cui proprietà appartiene appunto al Comune.

"Il mio non è un no a prescindere. Semplicemente il dibattito è partito in un modo pericoloso – spiega la stessa Barnini – ovvero dal presupposto che c’è uno stadio a meno di 30 chilometri di distanza da Firenze e quindi ci trasferiamo tutti a Empoli". Al momento, è bene ribadirlo, nessuno ha chiesto all’amministrazione empolese la disponibilità ad ospitare la Fiorentina. Anche perché, dopo il no della commissione europea a un quarto dei finanziamenti, la questione dello stadio in cui far giocare i viola è passata in secondo piano.

"Io – prosegue Barnini – ho voluto mettere in chiaro che se questa discussione la vorremo fare, e questo dipenderà non da me ma principalmente dal sindaco di Firenze, dovremo discutere di tanti aspetti". Sul tema sono intervenuti in tanti, dal presidente regionale Giani (che ha auspicato la permanenza in Toscana della Fiorentina) alla stessa società dell’Empoli, che attraverso il presidente Corsi si è detta disponibile a dare ospitalità.

"Capisco perfettamente la volontà di trovare una soluzione all’interno della Città metropolitana, sarebbe sicuramente meglio per i tifosi della Fiorentina ma anche per l’immagine complessiva dell’ente - ha aggiunto Brenda Barnini -. Io dico mettiamoci a sedere e vediamo tutte le situazioni che vanno affrontate, principalmente in termini di sicurezza, viabilità e così via". Il sindaco non ne parla, ma un altro tema potrebbe essere legato alle compensazioni: se i viola vorranno venire ad Empoli non sarà gratis, ma la partita che riguarda cifre e modalità è ancora tutta da impostare.

