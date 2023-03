Villa Garibaldi Il Risorgimento torna alla luce

CASTELFIORENTINO

I fasti del passato risorgimentale con i personaggi che a Castelfiorentino furono protagonisti del movimento garibaldino. Domani e domenica (alle 14.30-18.30) la Villa Garibaldi di Petrazzi aprirà nuovamente le sue porte grazie alla Compagnia Teatrale "Passi di Luce", che accoglierà i visitatori proponendo una serie di ambientazioni teatrali (con personaggi e “presenze” in carne e ossa) in grado di ricreare perfettamente l’atmosfera dell’epoca, alla scoperta di un’antica dimora perfettamente conservata per più di centocinquant’anni. Organizzata dalla compagnia teatrale in collaborazione con la proprietà e il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, l’iniziativa rientra in un più ampio progetto promosso dall’Associazione Nazionale "Case della Memoria" per valorizzare in tutta Italia in questo fine settimana i luoghi che custodiscono la memoria dei grandi personaggi del passato. Come si ricorderà, Giuseppe Garibaldi fece visita a Castelfiorentino nell’estate 1867 mentre stava organizzando una spedizione di volontari contro lo Stato Pontificio, che sarebbe naufragata alcuni mesi dopo a Mentana.

All’epoca, proprietario della Villa era Tommaso Giannini, il quale si era distinto nella campagna di reclutamento durante la terza guerra d’indipendenza, e rappresentava pertanto – al pari del sindaco Antonio Del Pela – un solido punto di riferimento per il movimento garibaldino del territorio. La Villa si presenta ancora oggi con tutte le caratteristiche della dimora storica, "Sono lieto di poter partecipare – osserva Leonardo Fabiani, attuale proprietario della Villa (nipote dell’ultimo discendente della famiglia Tinti, che aveva acquisito l’immobile da Tommaso Giannini) - dando la possibilità al pubblico di poter beneficiare di ciò che è stato custodito per tanto tempo". "Un’altra bella iniziativa alla scoperta di questa antica dimora – osserva il vicesindaco, Claudia Centi – che alcune associazioni di Castelfiorentino si stanno impegnando a valorizzare a fini turistici".