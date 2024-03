"Vigileremo sulla tutela degli alberi"

"Ho ritenuto opportuno presenziare alla manifestazione dell’apertura del cantiere per dimostrare, oltre alle battaglie da me portate avanti sul tema in consiglio comunale, la continua attenzione da parte del Movimento 5 Stelle alla difesa degli alberi ed alla loro manutenzione". Così Fabrizia Morelli spiega le ragioni della sua presenza all’avvio del cantiere per il rifacimento della Sr 436 a San Pierino. "Un nuovo progetto si sottopone alla nostra attenzione con l’inaugurazione della nuova pista ciclo-pedonale sulla strada regionale 436 che collegherà Fucecchio con San Miniato, luogo dove attualmente sono presenti molti alberi, tra cui cipressi secolari – aggiunge Morelli –. In tema di prevenzione da tagli dannosi di alberi, mi sono impegnata con azioni concrete finalizzate al controllo dello svolgimento dei lavori da parte dell’amministrazione".