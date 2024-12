Vie di Leonardo. Due giorni di iniziative

Le Vie di Leonardo da Vinci come percorso culturale riconosciuto dal Consiglio d’Europa. Vinci è pronta a festeggiare questo importante traguardo. Arrivata lo scorso 25 settembre nella città ungherese di Visegrad, durante il 13° forum delle “Cultural Routes of the Council of Europe”, la certificazione è pronta per essere festeggiata e celebrata domani e sabato, con un programma ricco di personaggi e contenuti, con la partecipazione degli esponenti istituzionali delle città coinvolte nell’associazione “Le Vie di Leonardo da Vinci”. L’apertura della due giorni celebrativa coinciderà con la collocazione del cartello de “Le Vie di Leonardo da Vinci” all’ingresso di Vinci, alle 14.15; quindi il fulcro della manifestazione si sposterà in biblioteca Leonardiana, con il saluto di Daniele Vanni, sindaco di Vinci in veste di presidente dell’associazione internazionale “Le Vie di Leonardo da Vinci” e di Lorenzo Micheli, consigliere comunale di Vinci con delega alle politiche giovanili. Poi visita guidata ai luoghi leonardiani: Museo, Battistero e Centro Storico di Vinci.

La serata sarà quindi dedicata a “Il viaggio di Leonardo”, uno spettacolo di Paola Balbi, Davide Bardi e Mario Costanzi all’interno del Casale di Valle. La mattinata di sabato sarà invece dedicata alle autorità coinvolte nell’associazione “Le Vie di Leonardo”: a partire dalle 9 il Teatro della Misericordia di Vinci ospiterà la consegna del diploma di Itinerario Culturale Europeo. A riceverlo, il primo cittadino di Vinci insieme al direttivo de “Le Vie di Leonardo da Vinci”. Poi via a due panel che spiegheranno l’intero progetto. Alle 13 l’agriturismo Il Piastrino ospiterà tutti i componenti in un pranzo e infine, la casa natale di Leonardo ad Anchiano sarà il palcoscenico di chiusura con un’esibizione di danze rinascimentali.