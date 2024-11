Viale Togliatti in festa. Scatta la magia del Natale

Nei giorni scorsi è stato presentato il cartellone di eventi natalizi "Natale a Vinci 2024", con un programma che permette ulteriori aggiunte. E che è intanto pronto a partire: domani dalle 8 alle 20 viale Togliatti ospiterà infatti "Viale in Festa - Aspettando il Natale". Oltre ai classici banchi del mercato, stavolta gli avventori potranno trovare anche stand di artigianato natalizio. "E’ stata importante la sinergia fra gli esercenti di viale Togliatti e viale Da Vinci e i commercianti ambulanti – ha detto Gianluca D’Alessio, responsabile di Confesercenti Empolese Valdelsa - con i primi a curare la parte dei mercatini artigianali e gli altri dedicarsi alla parte “classica“ del mercato. Il Natale a Vinci costituisce un palinsesto importante nel quale inserire le nostre attività".

Occhio però alle modifiche alla circolazione. Per permettere lo svolgimento della manifestazione viale Togliatti e via Leonardo da Vinci saranno infatti chiusi al traffico e alla sosta dalle 6 alle 22, nel tratto compreso dall’intersezione di via Da Vinci con via della Commenda all’intersezione di viale Togliatti con Via Raffaello Sanzio. In via Marconi vigerà il doppio senso di circolazione per il consentire il transito ai residenti; il traffico in direzione Empoli-Vinci verrà deviato e segnalato su via Turati (in direzione Empoli) e su via Sanzio (in direzione Vinci). L’iniziativa precede "Natal’è Insieme", la serie di date dedicate ai mercatini natalizi su viale Togliatti a cura dei commercianti di Sovigliana e Spicchio che si terrà ogni sabato dal prossimo 7 dicembre al 21 dicembre successivo.

Sempre domani, ma alle 17.30, la chiesa di Santa Maria a Petroio ospiterà invece il concerto di Natale del Centro di Formazione e Cultura Musicale di Sovigliana. "Un Natale a nostro avviso ricco di iniziative – ha commentato il sindaco di Vinci Daniele Vanni - fa indubbiamente piacere che anche Anva-Confesercenti faccia parte delle tante realtà che insieme ai commercianti e alle associazioni hanno organizzato eventi e momenti di valorizzazione del nostro territorio". Che la magia del Natale, dunque, abbia inizio e possa coinvolgere tutti, grandi e piccini.

