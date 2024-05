Viale Matteotti, apre il parcheggio. Da lunedì l’attesa svolta per la sosta

I lavori sono a quanto pare stati ultimati anche nelle finiture e nella segnaletica orizzontale e verticale. E lunedì prossimo, alle 10, il nuovo parcheggio di superficie di viale Matteotti aprirà ufficialmente al pubblico. Questi gli ultimi sviluppi dell’opera indirettamente legata al cantiere di riqualificazione del centro urbano attualmente in corso, stando a quanto si evince da un’ordinanza del Comune firmata due giorni fa.

Il nuovo posteggio consta di 37 stalli di sosta destinati alle automobili (due dei quali riservati agli utenti con disabilità) e otto per i motocicli, per un totale di 45 posti. L’ingresso dei mezzi in entrata e in uscita dal nuovo spazio sarà regolato da un semaforo e i veicoli in transito avranno la precedenza nei confronti di quelli che escono. Ci sarà inoltre l’obbligo di svolta a destra per auto e moto in uscita dal parcheggio che si immettono sul viale.

Nei giorni scorsi il Comune di Certaldo aveva pubblicato anche quelle che dovrebbero essere le tariffe per usufruire del nuovo parcheggio: i primi dieci minuti di sosta saranno gratuiti, mentre la tariffa oraria ammonterà a 80 centesimi. Una nuova infrastruttura che nelle intenzioni dell’amministrazione Cucini dovrà recuperare i posti auto definitivamente ’cancellati’ con la pedonalizzazione di piazza Boccaccio.

E l’altra novità riguarda proprio la piazza principale del centro: la scorsa settimana, la giunta ha dato mandato agli uffici comunali di stanziare 20mila euro a favore di eventuali soggetti interessati alla progettazione e all’organizzazione di un evento di almeno tre giorni (anche non consecutivi) che dovrà svolgersi fra piazza Boccaccio e via 2 Giugno.

Il soggetto individuato avrà la possibilità di organizzare concerti, esibizioni musicali, rappresentazioni teatrali, di danza, ballo e similari, dalle 10 alle 24. L’evento in questione, come specificato nel documento, dovrà essere obbligatoriamente organizzato nella prima metà del prossimo luglio, "a seguito della conclusione dei lavori di riqualificazione del centro". L’obiettivo dell’amministrazione resta quindi quella di far sì che il maxi cantiere del centro venga completato entro la fine del prossimo mese.