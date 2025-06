Giugno musicale. Serate in note nei luoghi simbolo

CASTELFIORENTINOIl Monastero di Santa Maria della Marca, il Centro Culturale Cambio e il Teatro del Popolo Quattro. Saranno questi tre luoghi simbolo dell’attività culturale di Castelfiorentino ad ospitare il "Giugno musicale castellano", quattro serate musicali da domani fino a mercoledì 18 (tutte le serate sono ad ingresso gratuito e inizieranno alle 21). La rassegna concertistica è organizzata dall’associazione "Orpheus" in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino, l’Associazione Amici della Lirica Umberto Borsò e la Filarmonica Giuseppe Verdi. Sarà proprio quest’ultima ad aprirla domani sera nel cortile interno di Santa Maria della Marca, dove sarà affiancata dagli allievi che hanno partecipato ai progetti realizzati in ambito scolastico (due classi, con fiati e percussioni) dalla Bandina diretta da Martina Fondati (formata da allievi e insegnanti della scuola di musica di Castelfiorentino) e dal gruppo di ottoni Squilli-Brass diretti da Jasmine Conti vincitore di recente al concorso "Riviera degli Etruschi" di Piombino. Mercoledì 11 al Teatro del Popolo spazio invece allo spettacolo teatral-musicale dal titolo "Mozart Vs Salieri", una leggendaria rivalità tra teatro e musica, promosso dall’associazione "Amici della Lirica Umberto Borsò".La parte musicale dello spettacolo è affidata all’Orchestra Orpheus (diretta dal maestro Gabriele Centorbi), al Coro Lirico Castellano dell’Associazione Amici della Lirica Umberto Borsò e ad un importante cast di giovani cantanti lirici, la maggior parte selezionati e premiati nell’ambito del "Premio di canto Lirico Umberto Borsò" edizione 2025. Giovedì 12 si torna nel cortile di Santa Maria alla Marca per il concerto Jazz sotto le stelle a cura di Claudio Fontanelli. Il gran finale di mercoledì 18 si terrà invece al Centro Culturale "Cambio" e sarà affidato all’orchestra di archi "Orpheus" diretta da Giovanni Mancini. Al concerto parteciperà anche il gruppo degli archi della scuola di musica di Castelfiorentino. Per informazioni scrivere una mail a [email protected] o chiamare il 348 2839708.