Viabilità, inizia la rivoluzione. La Sp73 alleggerita dai camion. Strada di Bozzetto si rinnova

Molte meno auto e mezzi pesanti lungo il primo tratto della Sp 73 di Malmantile, che rasenta il centro antico di Montelupo e quasi attornia l’antica e monumentale Prioria di San Lorenzo: un ambiente unico, in fase di riqualificazione, che ha bisogno di respirare e non può sopportare più di tanto il traffico non locale. Il ruolo della “73“ sarà quanto prima assunto dalla strada di Bozzeto, appena rettificata, in seguito ad un nuovo quartiere che sta sorgendo sulla collina: è un collegamento più semplice tra la strada di Malmantile (che dopo Montelupo raggiunge le colline di Lastra) e la Ss 67 Tosco Romagnola. Il tratto ripido e tortuoso tra l’incrocio con la strada di Bozzeto e il centro di Montelupo, passando appunto accanto all’antica chiesa, verrà a breve ‘declassato’ a strada comunale. Precisiamo: ci si può passare, ma ad oggi la strada di Bozzeto è più lineare per scendere da Malmantile a Montelupo. O viceversa. La strada di Bozzeto invece ha scalato la gerarchia, sarà la nuova “73“. Infatti, il Comune di Montelupo ha approvato lo schema d’accordo con la Città Metropolitana di Firenze con il quale si definiscono le competenze gestionali del nuovo assetto viario derivanti dalla realizzazione della strada di Bozzeto. In sostanza: viene definita la cessione a titolo gratuito, da parte del Comune alla Met del tratto di strada costituito da via di Bozzeto e denominato “Variante alla Sp 73 di Malmantile“, e di converso avviene la cessione a titolo gratuito, da parte della Città metropolitana al Comune, del tratto di strada Sp 73 “di Malmantile“, dall’intersezione con via di Bozzeto al centro abitato. Che dunque diventa ex 73. "Un traguardo importante", commentano dal Comue.

Andrea Ciappi