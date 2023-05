Via le lastre d’amianto e gli altri rifiuti trovati nell’ex draga

Un’ordinanza contingibile e urgente del sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli impone la rimozione e lo smaltimento dell’amianto abbandonato. Il ritrovamento risale ad alcuni mesi fa. Segnatamente al settembre scorso quando in via Saettino veniva riscontrata la presenza di lastre in cemento amianto abbandonate nelle prossimità del sito di ex draga, di proprietà comunale. Nel frattempo sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei residenti della strada con richiesta di procedere alla rimozione e allo smaltimento delle lastre. In questi mesi però che non è stato possibile procedere nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Nelle settimane scorse in Comune - si apprende dall’atto – è pervenuta anche una richiesta di chiarimenti da parte dei carabinieri forestali, con carattere di urgenza. Da qui l’individuazione di una ditta specializzata per l’amianto. Mentre Alia si occuperà degli altri rifiuti presenti nell’edificio ex-draga.