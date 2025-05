"My Favorite Sax" ritorna in città

Empoli diventa per un weekend capitale del sassofono. Oggi e domani, infatti, i migliori giovani talenti provenienti da Italia, Croazia, Francia, Germania e Russia sono attesi al Centro Attività Musicale per la quarta edizione di "My Favorite Sax", concorso per sassofonisti organizzato dal CAM insieme al Centro Studi Musicali Busoni e all’associazione Alpha Centauri.

Quattro le categorie: Allievi (nati dal 2011 in poi), Junior (dal 2006 al 2010), Senior (dal 1995 al 2005) e Quartetto. La commissione sarà composta da Mario Marzi (presidente, docente di saxofono al Conservatorio Verdi di Milano), Marco Vanni (docente al Conservatorio Mascagni di Livorno), Sandro Tani (docente al Conservatorio Buzzolla di Adria) e un rappresentante dell’associazione Alpha Centauri.

Le audizioni, che si svolgeranno oggi nell’Auditorium del CAM, in piazza Matteotti a Empoli, saranno aperte al pubblico, mentre il concerto dei vincitori si terrà sempre nella sede del CAM domani alle 17.30, con ingresso libero. Per informazioni Centro Studi Busoni al 0571 711122 o 373 7899915, oppure scrivendo a www.centrobusoni.org.

"Tra le finalità del Centro Busoni c’è sempre stata la valorizzazione dei giovani musicisti – spiega il presidente, Stefano Donati – e questo concorso si inserisce in una serie di iniziative e proposte che il Centro promuove da anni in questa direzione".