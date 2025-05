Certaldo... è in fermento per Big Mama

Un avvio d’estate all’insegna della musica, del gusto e del sano divertimento. Merito della sesta edizione di "Certaldo in fermento", festa della birra che animerà il parco adiacente alla piscina Fiammetta dal 18 al 22 e dal 25 al 29 Giugno. Un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, che avrà come stella più luminosa Big Mama. La famosa rapper, cantante e cantautrice italiana sarà ospite sabato 21 giugno nell’evento Radio Stop. Grande attesa anche per Il Pagante, gruppo musicale pop ’comico’ milanese, in programma il 27 giugno. Dalle Tribute Band ai grandi successi, ogni sera una sorpresa: dal rock dei Chicago Groovers (18 giugno) all’omaggio a Lady Gaga con Gaga Tribute Ball (19 giugno), dalla magia del Circo Nero Italia (20 giugno) agli indimenticabili anni Ottanta con Gazebo & Tracy Spencer (22 giugno), l’omaggio ai Litfiba con i Morgana (25 giugno), il rock leggendario degli Aerosmith con i Big Ones (26 giugno), il revival dei Crazy 90 (28 giugno) e il gran finale con Sugarfree e Studio 3 per un viaggio negli anni Duemila (29 giugno). Anche quest’anno l’ingresso alla manifestazione, organizzata da Confesercenti Firenze e patrocinata dal comune di Certaldo, è gratuito con l’apertura degli stand che sarà ogni sera alle 18 per offrire una vasta selezione di street food e birre artigianali. Non mancheranno inoltre spazi giochi e gonfiabili dedicati ai più piccoli, per un divertimento assicurato per tutta la famiglia. "Questa festa, nata sei anni fa, ha saputo inglobare artisti nazionali e internazionali, oltre a tribute e cover band – ricorda Massimo Scialacqua dell’Associazione Certaldo in Fermento –. Quest’anno, in particolare, le due domeniche vedranno esibirsi due artisti per serata, come Gazebo e Tracy Spencer, e Studio 3 e Sugarfree. Determinante per il successo della manifestazione la collaborazione con l’amministrazione comunale, le partite Iva e le associazioni, perché l’unione fa la forza e Certaldo in fermento lo sta a dimostrare". Per informazioni telefonare allo 0571 666646 o al 334 9520354.