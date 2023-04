Via di Poppiano, piano di restyling È corsa contro il tempo per i lavori A fine mese passa la gara ciclistica

Ulteriori interventi su asfalto deteriorato in via di Poppiano. Corsa contro il tempo: è necessario che tutto sia pronto entro il 30 aprile, domenica in cui da qui passa la manifestazione ciclistica "3ª Coppa Città di Montespertoli" organizzata da Velo Club Scuola Ciclismo Empoli Asd. Il Comune è già al lavoro affinché tutto sia a posto. Ha infatti deciso di intervenire su questa strada per ripristinare una porzione di asfalto "ammalorato" e ceduto, in un tratto che "risulta pericoloso, a causa della tubazione sottostante ostruita e sprofondata". Via di Poppiano - che collega lo storico borgo sul colle tra Pesa e Virginio con il fondovalle con la sp 4 Volterrana verso Montespertoli – ha già visto lavori di ripristino ed altri - in aggiunta a quelli entro il 30 aprile - ne vedrà.

In proposito, il punto è stato fatto dal vicesindaco Marco Pierini in consiglio comunale in risposta all’interpellanza di Progetto Montespertoli (firmata da Niccolò Macallè, Carlo Guiducci e Luciana Morelli). Durante lo svolgimento del cantiere negli ultimi mesi - ha spiegato Pierini - è stata eseguita una video-ispezione dei sotto-attraversamenti della via di Poppiano che risultano, in conseguenza del movimento franoso, in parte ostruiti o ceduti e sprofondati. Questo porta a una dispersione delle acque nel terreno e a possibili deformazioni del manto stradale. Dunque è stata effettuata, con il supporto della direzione lavori del cantiere, una valutazione tecnico-economica per poter svolgere questi interventi, non prevedibili a suo tempo in fase progettuale, di pulizia delle condotte e ripristino sia del sottofondo che della pavimentazione in corrispondenza della buca segnalata da ‘Progetto’. Questa relazione è stata trasmessa lo scorso gennaio alla Regione Toscana per richiedere i circa 38mila euro per effettuare questi ulteriori interventi.

"Al momento - ha aggiunto il vicesindaco - la Regione ci ha autorizzato solo le ulteriori risorse necessarie per poter corrispondere all’impresa esecutrice del consolidamento del dissesto franoso l’importo dovuto per l’adeguamento dei prezzi dell’appalto al prezzario regionale delle Opere Pubbliche". Dunque, in sostanza, si è in attesa di ulteriori risorse regionali. Non per sistemare la strada per il 30 di questo mese, bensì per ulteriori lavori in prospettiva.

Andrea Ciappi