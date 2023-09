Via agli abbonamenti al Teatro Boccaccio di Certaldo: 4 spettacoli in programma

Una nuova stagione teatrale è ormai alle porte e da mercoledì prossimo sarà possibile iniziare a sottoscrivere gli abbonamenti per i quattro spettacoli in programma al Teatro Boccaccio di Certaldo. Teatro del paese del Boccaccio che fa parte del circuito valdelsano, composto anche dal Teatro del Popolo di Colle val d’Elsa e dal Politeama di Poggibonsi. Anche quest’anno ci saranno varie formule per potersi godere a pieno la programmazione culturale dei teatri in questione, a partire da quella denominata “Oro” fino a quella “Di Teatro in Teatro”, finendo con il l carnet di 5 o 7 biglietti per spettacoli a “turno libero”, scegliendo nel cartellone dei tre teatri quelli più graditi. In tal caso l’unica obbligatorietà sarà quella di scegliere almeno uno spettacolo in ognuna delle tre strutture teatrali. Come detto da mercoledì prossimo fino a lunedì 25 settembre sarà possibile confermare gli abbonamenti dell’anno scorso, mentre da giovedì 28 a lunedì 2 ottobre aprirà la vendita dei carnet da 5 o 7 biglietti e infine dal 3 al 6 ottobre la stessa formula potrà essere acquistata dai giovani under 35. Lunedì 18 settembre, ore 17.30. La presentazione ufficiale della nuova stagione teatrale si terrà lunedì prossimo alle 17.30 al Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa, con ospiti Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch.