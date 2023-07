Vetrina per il turismo Gambassi in Romania per consolidare piani di collaborazione

Quinta tappa per il progetto europeo “Active Eucitizens - Cerv - 2021- Citizens Town“. E Gambassi Terme, in rappresentanza dell’Italia, c’è. E’ stata la Romania - capofila dell’iniziativa di respiro internazionale - il Paese ospitante del progetto che coinvolge importanti realtà europee provenienti da cinque nazioni diverse (ci sono anche la Grecia, la Spagna e la Polonia). Per il quarto meeting, nel febbraio scorso, era stata scelta proprio Gambassi Terme, protagonista di due giornate di confronto, formazione e scambio di buone pratiche per parlare di turismo, non soltanto in ambito termale.

"Un progetto per noi importante – ha spiegato il sindaco Paolo Campinoti, che è intervenuto in diretta streaming, collegandosi con la Romania – Un’iniziativa che mira a rafforzare i contatti diretti tra cittadini e autorità dei paesi consorziati per rafforzare il senso di appartenenza e la consapevolezza della famiglia europea. La nostra delegazione ha rappresentato Gambassi al cospetto di realtà di centinaia di migliaia di abitanti (se non milioni). La nostra partecipazione è stata un grande riconoscimento alle politiche di collaborazione della nostra amministrazione".

Sono volati in Romania Andrea Mezzetti, Sara Rigacci, Samanta Setteducati, Edoardo Cappelli, Susanna Valacchi e Mattia Pulcinelli. Obiettivo, produrre un documento finale (in ambito turistico) da rimandare all’Europa. Grazie al bando al quale l’amministrazione ha preso parte, l’iniziativa fuori dal confine nazionale non pesa sulle casse comunali. Una grande opportunità che fa di Gambassi “vetrina europea“ per il turismo.

Ylenia Cecchetti