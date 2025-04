Vertice sulla sicurezza: "Inquirenti sulle tracce dei banditi delle due rapine"

In questi primi mesi del 2025 è stato registrato a Montelupo un "calo del numero dei reati che ammonta al 12,5% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno". E le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle due rapine (nella foto il sopralluogo dei carabinieri alla gioielleria Tombelli) avvenute lo scorso gennaio, con l’obiettivo di individuare i responsabile. È quanto emerso ieri mattina dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza del prefetto Francesca Ferrandino, del sindaco Simone Londi, del comandante della polizia municipale di Montelupo Mauro Daini e dei comandanti di polizia e carabinieri. E’ stato fatto il punto sugli interventi sul territorio, alcuni dei quali hanno visto anche la presenza contemporanea di quattro pattuglie dei carabinieri con otto agenti. La ’questione sicurezza’, dopo gli atti vandalici attribuiti ad una baby gang di giovanissimi un paio d’anni fa, era tornata d’attualità all’inizio dello scorso inverno, a seguito delle rapine andate a segno alla gioielleria di via della Pace e al laboratorio orafo poco distante. Due colpi avvenuti oltretutto a pochi giorni l’uno dall’altro, con le indagini ancora in corso e sulle quali gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Un primo comitato era stato convocato proprio a seguito delle due rapine e nelle settimane successive aveva originato un controllo più capillare del territorio. L’amministrazione comunale aveva poi confermato l’intenzione di potenziare il sistema di videosorveglianza, non chiudendo la porta all’installazione di nuove telecamere e tenendo d’occhio eventuali bandi. Specie nei pressi della stazione, ma non solo.

"Desidero ringraziare il prefetto che prontamente ha convocato i comitati e i comandanti delle forze dell’ordine, carabinieri e polizia, per l’intensificazione dei controlli che ci sono stati in questi mesi – ha detto Londi – penso che i cittadini abbiano avuto modo di constatare l’efficacia di tali controlli sul territorio, che hanno ripercussioni positive su più fronti nella gestione del complesso tema della sicurezza".