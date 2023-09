Verso la prima campanella Il servizio bus è subito a regime Slitta la riapertura delle mense

Manca una settimana esatta al suono della prima campanella. Venerdì prossimo gli studenti empolesi torneranno tra i banchi e l’attesa cresce giorno dopo giorno. Mercoledì mattina il sindaco Brenda Barnini, come ogni anno, ha fatto il punto con le direzioni dei due istituti comprensivi Empoli Est ed Empoli Ovest insieme agli uffici lavori pubblici e scuole.

"Tra pochi giorni i nostri bambini e ragazzi torneranno in classe (lo so che i genitori non vedono l’ora) e noi come sempre abbiamo cercato di lavorare nei mesi estivi sulle manutenzioni più urgenti e di predisporre tutti i servizi per far funzionare la grande macchina della scuola al meglio possibile – ha scritto Barnini su Facebook –. Il servizio di trasporto scolastico inizia dal primo giorno di scuola 15 settembre per infanzia, primaria e anche medie quest’anno". Per la mensa, invece, bisognerà aspettare ancora un po’. "Come di consueto – specifica il sindaco di Empoli –, bisogna attendere che tutto si sia rimesso in moto (insegnanti in arrivo, orari completi eccetera). La mensa quindi ripartirà dal 25 settembre". Barnini chiarisce: "Questa decisione non è voluta dall’amministrazione comunale che sarebbe pronta a far partire il servizio dal primo giorno ma appunto dalla concertazione con le necessità organizzative e di organico delle scuole". Le competenze del Comune sulle scuole, dall’infanzia alle medie, riguarda gli edifici e i servizi mensa e trasporto, "mentre tutto ciò che riguarda la didattica e l’organizzazione della scuola dipende dal Ministero dell’Istruzione e a cascata poi dai dirigenti scolastici – chiosa Barnini –. Comunque tutti insieme cerchiamo di lavorare al massimo delle nostre forze e possibilità, come una squadra mettendo insieme energie, risorse e tanto impegno".