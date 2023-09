Verso la corsa a sindaco. Il Pd ha il suo candidato . Tutti convinti su Londi

Continuità ed unanimità. Sono i due pilastri su cui si fonda la candidatura per la corsa a sindaco di Simone Londi del 2024. E’ suo il nome che l’assemblea del Pd di Montelupo ha scelto esprimendosi con voto unanime. Un nome ormai conosciuto nel panorama politico locale. Londi, 30 anni, è nella giunta di Montelupo da quasi 10 e attualmente ricopre l’incarico di vicesindaco, con deleghe al bilancio, alla scuola e alle politiche giovanili. "Montelupo – ha dichiarato il segretario Pd Simone Peruzzi – è il primo tra gli 11 comuni dell’Empolese Valdelsa che è arrivato a definire la candidatura e i punti chiave del programma. Un percorso che è iniziato ad aprile e che è stato diviso in diverse tappe: l’assemblea di martedì non rappresenta un punto di arrivo ma un inizio". Da oggi, insomma, il candidato sindaco potrà accompagnare il partito verso le elezioni del 2024. "Un grande risultato che testimonia una compattezza non scontata – aggiunge il sindaco in carica, Paolo Masetti – effetto dell’efficace lavoro svolto in questi mesi dalla nostra segreteria di partito. C’è grande soddisfazione per la candidatura di Simone Londi, che ho appoggiato con convinzione: in questi quasi 10 anni di governo della città ha saputo dimostrare capacità amministrative e una visione politica non comune. La persona giusta nel posto giusto per affrontare le grandi sfide dei prossimi anni".