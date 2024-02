Verso il premio Cardini. Summit delle contrade

Un primo appuntamento importante, oggi, per tutte le contrade del Palio: i rappresentanti e i membri del Cda dell’associazione Palio incontreranno i giudici del Premio ’Tommaso Cardini’ per una tavola rotonda durante la quale saranno resi noti e discussi i criteri su cui si baserà la premiazione per l’edizione 2024. A moderare l’incontro sarà l’assessore alla Cultura e al Palio Daniele Cei. Confermata la giuria, presieduta da Bruna Niccoli, dottore di ricerca in storia dell’arte e discipline dello spettacolo, che anche quest’anno sarà composta da esperti e docenti di storia del costume. Oltre alla presidente, saranno presenti all’incontro i giurati Samuele Magri, docente di storia dell’arte e della moda, Riccardo Mugellini, medievista esperto di araldica e Franco Farina, drammaturgo e docente di scrittura per la scena all’Università di Pisa. Il premio venne istituito nel 2006 in ricordo di Tommaso Cardini, presidente del gruppo donatori di sangue Fratres, che negli anni ’80 riportò in auge il Palio di Fucecchio.