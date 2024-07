Verde, sicurezza e salute. Il programma in 11 punti

La città futura inizia a delinearsi nelle parole di Alessio Mantellassi che giovedì sera, in sede di consiglio comunale, ha illustrato le linee programmatiche in undici punti. Il documento sarà di ispirazione nel lavoro dei vari assessorati, che porteranno avanti progetti e istanze insieme per il bene di questa città che non ha intenzione di fermarsi. Fra i temi: l’ambiente partendo dall’attuazione del Patto del verde, le manutenzioni che sono al centro dell’azione di governo, la cultura, il turismo, la sicurezza in stretta collaborazione con le forze dell’ordine e il questore, convocando riunioni operative, l’urbanistica. E poi lo sport, l’agricoltura, la tutela degli animali, la salute, gli anziani, le politiche giovanili, i servizi pubblici (ponendo l’accento sulla ripubblicizzazione di Acque spa), le politiche abitative, il potenziamento della polizia municipale, l’importanza di restare dentro al sistema dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. Ed infine il focus su operre ritenute fondamentali come la bretella di Ponzano, la strada dietro il polo scolastico di via Sanzio, il sistema diffuso delle piste ciclabili. Infine la nomina delle Commissioni consiliari permanenti. Nella I “Affari generali con funzioni di controllo e garanzia”: Iacopo Periti; Raffaele Donati, Giulia Terreni, Manilo Baggiani, Roberto Iallorenzi, Marco Del Turco; Andrea Poggianti, Leonardo Masi (anche in commissione Toponomastica), Jacopo Maccari, Francesca Peccianti, Simone Campinoti. Nella II “Assetto e Utilizzazione del Territorio, Ambiente ed Infrastrutture, Demanio e Patrimonio”: Marco Dicuio, Serena Gasparri, Marco Del Turco, Gianni Bagnoli, Roberto Iallorenzi, Gabriele Chiavacci, Leonardo Masi, Jacopo Maccari, Danilo Di Stefano. Nella III “Cultura, istruzione, turismo, sport e tempo libero, servizi sociali, igiene e sanità, mense e trasporti scolastici”: Daniele Giannoni, Sofia Sostegni, Giulia Terreni, Raffaele Donati, Manilo Baggiani, Gabriele Chiavacci, Sabrina Ciolli, Jacopo Maccari, Cosimo Carriero. Nella IV “Bilancio, finanze, tributi, personale e organizzazione generale, sviluppo economico”: Cristina Marconi, Marco Dicuio, Sara Fluvi, Gianni Bagnoli, Sofia Sostegni, Raffaele Donati, Andrea Poggianti, Sabrina Ciolli, Jacopo Maccari, Danilo Di Stefano, Simone Campinoti. Per la nomina di presidente e vice presidente bisognerà aspettare le commissioni convocate per il 25 e il 26 luglio. Quanto ai rappresentanti del Comune di Empoli in seno al consiglio dell’Unione dei Comuni, ecco eletti i consiglieri di minoranza Jacopo Maccari e Danilo Di Stefano, mentre per la maggioranza sono stati eletti Serena Gasparri e Gianni Bagnoli.