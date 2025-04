Vent’anni di Ludicomix. La fantasia invade il centro. Giorni di giochi ed eventi

di Ylenia CecchettiEMPOLIPer la ventesima edizione Ludicomix si regala… un’opportunità di divertimento in più. Tre giorni anziché due, sfruttando il ponte del 2 giugno: una lunga occasione per immergersi nel mondo del fumetto, dell’avventura e della fantasia. Dal 31 maggio, il centro storico di Empoli si trasforma nel regno della creatività, con un programma ricco di eventi e ospiti speciali. Una su tutte Cristina D’Avena che sarà in piazza della Vittoria per la serata di apertura in un concerto gratuito aperto a tutti. Dal Palaexpo al parco Mariambini, fino a lunedì 2 giugno intrattenimento per gli appassionati e non solo, amanti di fumetti e videogiochi, della cultura pop. "La scommessa? Richiamare in città 15mila persone; è la prima volta che la manifestazione cade durante un weekend di festività – a svelarne i dettagli è Tommaso Alderighi, presidente della manifestazione –. Con un investimento di circa 100mila euro, l’edizione che segna il ventennale abbraccerà l’altro evento cardine della primavera ovvero Leggenda Festival. Pur sposando il progresso, non si rinuncerà alla parte artigianale e umana che resta essenziale".

Spazio a estro, talento e creatività come quello di Katerina Ladon. La giovanissima illustratrice di Vinci, autrice del manifesto di quest’anno, attiva da anni nel settore dell’editoria ludica e tra le artiste della nuova edizione del celebre Dungeons & Dragons (un gioco di ruolo fantasy che spopola in tutto il mondo, dall’India al Giappone) terrà una mostra personale. Non mancheranno spazi per gli incontri con autori e fumettisti, una ludoteca ancora più grande per il gioco libero ed i tornei di videogiochi, giochi da tavolo e di ruolo. Quest’anno la collaborazione con il collettivo de Le Vanvere raggiunge i 10 anni e per l’occasione saranno allestite mostre ed eventi legate, come detto, a Leggenda. Dai tornei di carte collezionabili ai content creator più famosi del settore, tornerà anche il Cosplay Contest per l’assegnazione del titolo di miglior cosplayer 2025. E poi sfilate, seminari, le ultime novità del mondo del fumetto, dell’editoria e del merchandising, andando a caccia del pezzo da collezione o del regalo perfetto.

Tra didattica e divulgazione, laboratori creativi e spettacoli pensati per i più piccoli, l’edizione 2025 prevede due giornate di studi con tavole rotonde su varie tematiche come fisica e vulcanologia. Per la prima volta, inoltre, sarà allestita in piazza Guido Guerra una vera e propria area dedicata al ristoro. L’orario di apertura sarà dalle 9.30 alle 19.30. Il biglietto intero avrà un costo di 8 euro, il ridotto di 6. "Ludicomix festeggia 20 anni e celebra una storia di successo – commenta il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi –. E’ tra le prime manifestazioni ad aver compreso il potenziale del mondo dei fumetti, dei giochi, del cosplay, della cultura pop e nerd. Sono tanti gli spazi che accoglieranno ospiti e attività, tra questi il rinnovato parco Mariambini. Una particolare attenzione al mondo della didattica e della conoscenza verso le nuove generazioni". Un assaggio di estate dedicata alla cultura. "Ludicomix chiuderà idealmente il mese inaugurato dal festival Leggenda. Sarà un maggio intenso – aggiunge l’assessore alla Cultura Matteo Bensi – che lascerà spazio a tante altre iniziative".