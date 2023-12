Vende merce online ma effettua la ricarica sul conto del malvivente

EMPOLI

Nel campo delle truffe c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ultimamente sono state segnalate alla polizia di Empoli diversi casi di truffe allo sportello bancomat. Il raggiro inizia con un finto acquirente che dopo aver trovato un accordo per l’acquisto di un oggetto visto su uno dei tanti portali di compra-vendita online propone alla persona che lo ha messo in vendita di effettuare il pagamento tramite postepay, bancomat o bonifico. Nel momento in cui la vittima accetta queste condizioni viene invitata a recarsi allo sportello bancomat dove il malvivente promette di accreditare i soldi sul conto legato alla carta che viene introdotta nello sportello. Mentre la persona è allo sportello riceve istruzioni per ottenere il bonifico: inserire la carta, selezionare il circuito di pagamento, selezionare la ricarica. A questo punto, il truffatore chiede di digitare l’importo del pagamento e un numero, che sostiene essere il numero dell’ordine, mentre si tratta di quello della sua carta ricaricabile. La vittima convinta di ricevere il pagamento dell’oggetto venduto esegue passo passo le istruzioni. Alle volte il malvivente riesce anche a farsi accreditare più volte la somma sostenendo che l’operazione non è stata eseguita correttamente e che quindi vada ripetuta. Le cifre sottratte e denunciate alla polizia vanno dalle 700 alle 800 euro, ma in certi casi la vittima c’ha rimesso fino a 5mila euro. Anche per questo tipo di raggiro la polizia raccomanda massima attenzione e di segnalare qualsiasi attività sospetta alle autorità competenti.

i.p.