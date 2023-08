Vecchie lampade addio, ecco i Led Con le nuove luci si tagliano i costi

Sostenibilità economica e ambientale. Con questo obiettivo è stato approvato il progetto esecutivo per l’efficientamento energetico che prevede la sostituzione dei corpi illuminanti per l’anno 2023. Tutto l’intervento sarà finanziato con risorse del Decreto Crescita 2021. Il Comune di Empoli, avendo una popolazione compresa tra 20.001 e 50mila abitanti, ha ricevuto 130mila euro per ognuno degli anni interessati dal provvedimento, per eseguire interventi per il risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica. Prosegue quindi il percorso promosso dall’amministrazione: l’efficienza del sistema di illuminazione e il risparmio in termini energetici sono notevoli, basti pensare che il risparmio economico stimato si attesta intorno al 50 per cento.

L’ufficio tecnico del Comune ha realizzato una ricognizione degli interventi necessari nei diversi edifici e spazi non ancora interessati da questa tipologia di interventi. Per quanto riguarda il ‘capitolo 2023’, è prevista la sostituzione delle lampade presenti in alcuni impianti sportivi quali il PalAramini e il sottotribuna dello stadio e in immobili comunali sedi di giudice di pace e polizia municipale. Sono previsti interventi anche a la Vela Margherita Hack di Avane e negli uffici che si trovano in via delle Fiascaie. "Una città più sostenibile e più vivibile anche dal punto di vista dell’efficientamento energetico è ciò che vogliamo per la nostra comunità - sottolinea l’assessore alle manutenzioni Adolfo Bellucci -. L’azione dell’amministrazione comunale in questo senso prosegue e a confermarlo è questo ulteriore intervento di sostituzione di vecchie lampade con nuovi corpi illuminanti di ultima generazione che verranno posizionati in edifici pubblici. Lavori di sostituzione – continua l’assessore - che porteranno a un notevole risparmio economico ma soprattutto a un rispetto maggiore per l’ambiente in cui viviamo".

Nel 2022, a essere interessati dagli interventi di efficientamento energetico del sistema di illuminazione sono stati gli uffici comunali di piazza del Popolo, quelli di Palazzo Pretorio, il magazzino comunale di via Bonistallo, l’Archivio storico, gli uffici di via del Papa, il Palazzo delle Esposizioni, il canile municipale, la stamperia e il Trovamici con sede in Largo della Resistenza.