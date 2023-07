Variante urbanistica Le 15 aree interessate all’esame dei cittadini Questionario on line

Il tema in discussione è di quelli cruciali: la variante urbanistica. E’un peccato che i tempi per la discussione e lo svolgimento del processo di analisi e comunicazione alla popolazione siano, gioco forza viste le scadenze amministrative, quelli dei mesi estivi, perché, ripetiamo, l’argomento è davvero determinante per il futuro della città e meriterebbe la più ampia partecipazione possibile. Il primo appuntamento organizzato dall’amministrazione per informare e coinvolgere i cittadini su questo tema si è svolo alla Vela Margherita Hack ad Avane. L’incontro è stato aperto dagli interventi della garante dell’informazione e della partecipazione Romina Falaschi, che ha inquadrato il percorso dal punto di vista amministrativo e normativo, quindi il vicesindaco Fabio Barsottini ha illustrato le motivazioni politiche che hanno spinto la giunta ad avviare questo procedimento mentre l’ingegner Claudia Casini della società Simurg Ricerche ha tratteggiato il quadro delle attività di coinvolgimento previste nelle prossime settimane. A seguire, l’ingegner Alessandrto Annunziati, dirigente del servizio gestione del territorio del Comune, ha diffusamente illustrato i contenuti della variante urbanistica, passando in rassegna le 15 aree che saranno interessate dalle nuove previsioni.

Scorrendone l’elenco, si capisce la portata della posta in gioco. Alcuni interventi riguardano le aree industriali e commerciali, come l’ampliamento dello stabilimento Zignago Vetro per la realizzazione di una nuova area deposito e stoccaggio o la nuova previsione nell’area ex Montevivo a Ponzano con la bonifica e la costruzione di uno studentato e di aree commerciali.

Altri interventi invece interessano le aree sportive della città: prima fra tutte quella di Monteboro, con il potenziamento e l’ampliamento dell’area sportiva dell‘Empoli Calcio, ma anche la riqualificazione del centro ippico in zona Piovola – Villanuova e dell’impianto di pesca sportiva al Castelluccio nonché l’ampliamento del campo sportivo comunale di Avane. Interessato da cambiamenti anche il comparto socio-sanitario, con l’ampliamento dell’area ospedaliera del San Giuseppe e le aree scolastiche per la realizzazione di nuovo liceo Virgilio in via Sanzio. Il prossimo appuntamento è il laboratorio partecipativo, aperto a tutti, in cui sarà possibile discutere con i tecnici le trasformazioni previste che si tiene il 5 luglio nella sala grande del PalaEsposizioni dalle 18 alle 22. Ai partecipanti verrà offerto un piccolo spuntino (per segnalare esigenze alimentari particolari come allergie è necessario mandare una mail a [email protected]). Gli incontri sono aperti a tutti ed è possibile registrarsi anche la sera stessa delle iniziative, si consiglia tuttavia l’iscrizione online sul sito del Comune. E’ inoltre aperta anche la possibilità di compilare un questionario on line, che serve a raccogliere informazioni sulle trasformazioni previste. Il percorso di coinvolgimento si chiuderà il 20 luglio a La Vela Hack dalle 18 alle 20.

R.E.