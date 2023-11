Vandalismi. Se ne parla in Consiglio

Il Comune di Montespertoli si sta accertando riguardo atti di vandalismo compiuti al Parco Urbano, ancora più odiosi perché indirizzati alle attrezzature di gioco dei bambini. Il dettaglio è emerso dal consiglio comunale, in seguito alla mozione firmata da Progetto Montespertoli alla quale ha risposto l’assessore e vicesindaco Marco Pierini (nella foto). I consiglieri hanno compiuto un sopralluogo, negli ultimi tempi, rilevando lo stato deteriorato dei giochi. Che però erano stati da poco rimessi in sesto. Nel mezzo – ha affermato Pierini – c’è stata la ‘solita’ mano di vandali.

"La manutenzione ai giochi del Parco Urbano era stata svolta nel periodo estivo fra i mesi di luglio e agosto. - ha affermato Pierini - A settembre abbiamo ricevuto le segnalazioni sui giochi rotti, facilmente attribuibili ad atti di vandalismo, non nuovi al Parco Urbano. A seguito delle segnalazioni abbiamo fatto un sopralluogo e abbiamo messo in sicurezza mediante l’interdizione (parapedonali con piedistallo e catene) l’area dei giochi danneggiati. Ma successivamente anche questi sistemi di segnalazione sono stati vandalizzati. Abbiamo provveduto alla sostituzione con transenne per l’interdizione dei giochi il 24 ottobre". Ogni anno, tutti i parchi del territorio comunale sono controllati e si interviene sulle attrezzature deteriorate. Quanto fatto al Parco Urbano è stato reso vano dai vandali. "Per quanto riguarda le attrezzature ludiche – ha concluso Pierini – al momento abbiamo esaurito le risorse per la manutenzione, occorre comunque stanziare dei fondi per la sostituzione dei giochi divelti anche considerando che risalgono all’anno 2006 come installazione. Il pavimento antitrauma mancante al gioco principale dell’area è stato ripristinato il 24 ottobre. Panchine e cestini saranno riposizionati e manutenuti nei prossimi giorni".