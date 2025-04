Vandalismi e baby-gang. La richiesta dei residenti: "Necessarie nuove telecamere"

Siamo soddisfatti per la partecipazione che ha fatto registrare l’incontro: i cittadini che sono intervenuti hanno avuto un approccio costruttivo e propositivo. Un’esperienza da ripetere: seguiranno altre iniziative". Sauro Borgioli, uno degli organizzatori, ha così tracciato un bilancio della riunione organizzata lo scorso mercoledì presso il circolo MCL alla luce dei recenti casi di vandalismo. Gli episodi segnalati nell’area del circolo di Capraia, fra auto vandalizzate e risse fra giovanissimi, hanno spinto alcuni residenti del rione Mazzantini (fra via Mazzantini, via Carnevale e via Moro in primis) ad incontrarsi per fare il punto e chiedere all’amministrazione comunale ed alle forze dell’ordine un intervento risolutivo per risolvere le criticità evidenziate che vengono attribuito ad un gruppo di ragazzi poco più che maggiorenni (alcuni dei quali provenienti da fuori Comune).

Nei giorni scorsi, alcuni abitanti di Capraia avevano trovato le rispettive automobili danneggiate dai vandali ed erano stati segnalati anche casi di spaccio di sostanze stupefacenti. Anche il sindaco Alessandro Giunti era stato informato delle problematiche e l’amministrazione si era effettivamente messa in moto d’intesa con le autorità preposte alla sicurezza: un passaggio più frequente dei carabinieri nelle ore notturne sembra aver già contribuito a migliorare il quadro, ma i residenti temono che il problema sia destinato e ripresentarsi in estate.

Erano circa quaranta le persone che hanno preso parte all’iniziativa e che hanno pensato ad una richiesta che dovrebbe essere avanzata ufficialmente nei prossimi giorni: un potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino. "Chiediamo in primis l’installazione di nuove telecamere, per la lettura delle targhe dei veicoli in entrata ed in uscita dal Comune – ha confermato Borgioli – perché è emerso come i problemi siano molteplici: anche nei pressi del circolo Arci, ad esempio, sono stati segnalati schiamazzi notturne e situazioni poco piacevoli. Pensiamo poi che servano azioni coordinate anche con le amministrazioni dei Comuni limitrofi. Non siamo contrari a far sì che i più giovani si divertano, ma devono farlo seguendo le regole. E senza infastidire nessun cittadino".

