“Abbiamo paura a uscire la sera”. Allarme baby gang e vandali

Capraia e Limite (Firenze), 20 aprile 2025 – I recenti casi di vandalismo segnalati nell’area del circolo di Capraia, fra auto vandalizzate e risse fra giovanissimi, hanno spinto alcuni residenti del rione Mazzantini ad organizzare una riunione che si terrà il prossimo mercoledì alle 21.30 al circolo MCL. Gli abitanti di via Mazzantini, via Carnevale e via Moro denunciano – a quanto pare da tempo – criticità legate alla presenza di gruppi di giovani (diversi dei quali provenienti anche da Montelupo ed Empoli) protagonisti di schiamazzi ed atti di vandalismo. “Ci incontreremo per confrontarci e condividere le preoccupazioni già note sin dalla scorsa estate, che si aggiungono ai recenti episodi segnalati nei giorni scorsi – ha continuato Sauro Borgioli, uno degli organizzatori dell’iniziativa –: abbiamo invitato anche il sindaco. Da questo incontro, usciranno proposte e considerazioni che vorremmo poi inoltrare sia all’amministrazione comunale che alle forze dell’ordine”.

E anche se a seguito delle ultimissime segnalazioni in merito alla presunta ’baby gang’ il quadro sembra in miglioramento, gli abitanti chiedono un intervento risolutivo anche in vista della prossima estate. E qualche residente lamenta anche casi di spaccio di sostanze stupefacenti. “So che il sindaco è stato informato del problema e la situazione è migliorata anche grazie al passaggio più frequente dei carabinieri – ha chiosato Borgioli –, ma pensiamo che siano necessari interventi aggiuntivi per risolvere definitivamente il problema. Penso all’installazione di telecamere ad esempio, ma non solo. Le opzioni sul tavolo sono molteplici, potenzialmente. Ma tocca alle istituzioni attuarle, sulla base di quel che segnalano i cittadini”.

Le segnalazioni alla stampa arrivarono in concomitanza con un altro episodio vandalico avvenuto a Empoli, zona stazione, dove un ragazzo nella notte prese a calci il vetro della pensilina del bus sino ad abbatterla.