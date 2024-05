Vandali assaltano le scuole medie di Sovigliana: a fuoco materiale didattico

Vinci, 8 maggio 2024 – Notte di fuoco alla scuola media di via Caduti sul lavoro a Sovigliana, Vinci. Le conseguenze potevano essere gravissime. Come riportato dal sindaco Giuseppe Torchia, più di una persona avrebbe fatto irruzione nell’edificio ieri notte, forzando le porte di ingresso e «divertendosi» a dare fuoco ad alcuni oggetti con il rischio di causare un incendio che avrebbe potuto danneggiare in modo importante i locali.

«Un atto gravissimo, sul quale - assicura il sindaco - le forze dell'ordine stanno già indagando». Preziosi saranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza che potranno aiutare gli inquirenti ad identificare i responsabile del gesto. Da qui, l’appello di Torchia. «Chiunque avesse delle informazioni utili alle indagini è pregato di riferirle ai Carabinieri o alla Polizia Municipale». Nessuna interruzione per gli studenti. Dopo il sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco, la scuola è stata dichiarata agibile.