Devastato l’asilo a Empoli, bambini a casa. Danni e sporcizia ovunque

Empoli, 28 novembre 2023 – I piccoli alunni dell’asilo nido "Stacciaburatta" di Ponzano ieri sono dovuti rimanere a casa perché qualcuno nel fine settimana aveva violato i loro spazi gioco. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di sabato. La porta di uno degli ingressi della struttura di via Righi era stata forzata, e più di una persona si era introdotta all’interno facendo danni e lasciando sporcizia ovunque. Purtroppo, quando la pattuglia della polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa è arrivata sul posto, dei responsabili non c’era più traccia. Ma i segni del raid erano tutti lì, ben visibili. Tra gli sfregi peggiori alcune sedie e banchi rotti e la razzia in dispensa. I vandali, oltre a distruggere ciò che capitava loro sotto mano, hanno anche mangiato e bevuto le merendine dei bambini: cracker, biscotti, succhi di frutta. Non contenti, si sono anche messi a fumare, lasciando i mozziconi di sigaretta ovunque. Tuttavia, da una prima ricognizione, non sembra mancare niente dalla struttura.

A causa di questo spiacevole episodio è stata necessaria una pulizia accurata degli ambienti che si è svolta nella giornata di ieri. Tutte le famiglie nella giornata di domenica sono state avvertite del fatto che ieri il nido sarebbe rimasto chiuso. Il fatto è stato denunciato alla polizia del commissariato di Empoli.

Purtroppo non è la prima volta che il plesso scolastico di Ponzano viene preso di mira. Il 30 gennaio di un anno fa i soliti ignoti erano entrati nella scuola dell’infanzia provocando diversi danni. Quello più evidente fu alla vecchia serra, il tunnel che conduceva alle sezioni, che poi è stato demolito. I responsabili avevano dato fuoco ai cassonetti della carta vicini alla serra. Le fiamme avevano poi attaccato altri contenitori della spazzatura e alcuni pannelli in policarbonato, che per il calore si erano fusi. Anche in quel caso i vandali avevano girovagato all’interno della scuola. Erano entrati nella mensa scolastica dove avevano preso dei biscotti dalla dispensa. Avevano anche rovistato nell’armadietto delle chiavi e si erano ‘divertiti’ a chiudere alcuni locali, come i bagni e gli spogliatoi della primaria. Nulla era stato asportato, ma anche in quella occasione tanto era stato lo sdegno e la preoccupazione verso il crescente tasso di violenza ai danni del patrimonio pubblico.