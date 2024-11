Vandali armati di spray in centro

Alcuni arredi del centro storico sono stati vandalizzati da ignoti, utilizzando in più casi la vernice spray. E gli agenti della polizia municipale sono al lavoro per identificare gli autori di questi veri e propri atti vandalici. Lo ha fatto sapere il sindaco Francesca Giannì (nella foto), anche a seguito delle segnalazioni pervenute dai cittadini che hanno posto l’accento sul degrado.

Stando a quanto si apprende, ignoti hanno imbrattato i muri di alcuni edifici del centro e gli arredi urbani, talvolta con scritte offensive. Qualche residente ha in particolare segnalato casi del genere in piazza Ulivelli e via Bovio, sollecitando un intervento da parte dell’amministrazione comunale. La municipale sta in particolare passando al setaccio i filmati registrati dalle telecamere del circuito di sorveglianza del territorio comunale, che dovrebbero a quanto pare aver immortalato i vandali nell’atto di imbrattare i beni pubblici. Ed una volta individuati, l’intenzione è di far sì che questi ultimi provvedano a loro spese al ripristino dello stato originale dei beni vandalizzati.

"Abbiamo preso visione di alcune immagini della videosorveglianza con la polizia municipale – ha confermato a tal proposito Giannì facendo il punto della situazione – stiamo procedendo all’individuazione dei responsabili, al fine di fare ripristinare il tutto. Per il decoro e per rispetto della città".

G.F.