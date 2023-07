Valzer di presidi Tre sono in partenza Tante le conferme Ecco tutti i nomi

di Irene Puccioni

EMPOLESE VALDELSA

Chi va e chi resta. Al termine di ogni anno scolastico l’ufficio scolastico regionale rende noti i cambiamenti dei dirigenti scolastici nelle varie scuole. Anche sul territorio dell’Empolese Valdelsa a settembre ci saranno delle novità. A Fucecchio l’istituto comprensivo Montanelli - Petrarca vedrà la partenza del suo, fino ad ora dirigente, Manuel Salvaggio che si sposterà a Capraia e Limite. Al suo posto arriverà Angela Surace proveniente dal Centro provinciale istruzione adulti Levante Tigullio di Genova. Cambio di cattedra anche a Certaldo, dove è in partenza il dirigente Goffredo Manzo che fino a quest’anno ha diretto l’istituto comprensivo: la prosssima sua destinazione sarà il comprensivo Ghiberti di Firenze. L’ufficio di presidenza da settembre sarà invece occupato da Linda Di Ielsi, proveniente dall’istituto comprensivo Rossella Casini di Scandicci. Per quanto riguarda tutti gli altri istituti comprensivi non si registrano cambiamenti.

Tutti confermate anche le massime cattedre negli istituti superiori del territorio dove restano al loro posto i dirigenti. Barbara Degl’Innocenti continuerà a dirigere l’istituto "Enriques" di Castelfiorentino; Gaetano Flaviano proseguirà il suo lavoro di massimo dirigente al tecnico professionale "Fermi - Leonardo Da Vinci" di Empoli. Sempre a Empoli, anche Filomena Palmesano resta in cattedra al liceo "Pontormo", così come Valeria Alberti resterà nel ruolo di preside al liceo "Virgilio". Nessun cambiamento neppure al "Ferraris-Brunelleschi" dove Grazia Mazzoni continuerà a dirigere la scuola. La dirigente era stata oggetto di una contestazione da parte di un numeroso gruppo di studenti lo scorso 2 aprile. La protesta dei ragazzi, sostenuti da alcuni genitori,verteva su diversi punti: dalle assemblee di istituto negate per mancanza di spazi al mancato confronto, al potenziamento del progetto teatro, passando per il problema degli ambienti scolastici con bagni rotti e laboratori da sistemare. La dirigente ha sempre respinto le accuse e la protesta, per il momento, sembra essere rientrata. I nuovi dirigenti prenderanno servizio a partire dal prossimo primo settembre. A ciascuno di loro sarà conferito l’incarico dirigenziale con scadenza triennale.

Intanto la maturità 2023 continua a sfornare nuovi diplomati. All’elenco dei centisti dell’istituto "Ferraris-Brunelleschi" pubblicato ieri va aggiunto anche Enea Passardi della 5ª C informatica. Passando al "Fermi - Leonardo Da Vinci" sono Asia Leggieri e Mame Bousso Sambe della 5ª R indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza sociale; Caterina Cappellini della 5ª indirizzo amministrazione, finanza e marketing; Samuele Masti della 5ª D indirizzo sistemi informatici aziendali. Al "Fermi-Da Vinci" all’uscita dalla quinta dà agli studenti una doppia opportunità perché doppio è il diploma che si può conseguire. Nello specifico nella 5ª A turismo dal 2016 è attivo l’indirizzo EsaBac Techno, acronimo di Esame di Stato più Baccalauréat (che significa maturità in francese). In pratica gli studenti che superano l’esame conclusivo ottengono due diplomi europei ad indirizzo tecnico. All’esame i ragazzi hanno sostenuto una terza prova scritta di lingua cultura e comunicazione in francese. Al l’interno del colloquio dell’Esame viene affrontato il programma dell’anno scolastico con particolare riferimento agli ’incroci’ tra francese “tecnico”, lingua e letteratura e un colloquio di storia in francese.