Odissea vaccinazione: “Non riesco a prenotare la seconda dose . Non ci sono posti liberi”

Empoli, 10 gennaio 2025 – A raccontare i problemi dei cittadini con i servizi sanitari sembra di vedere un film trasmesso molte volte, di quelli che a fare zapping notturno prima o poi saltano fuori. Ma questi problemi per chi li vive sono realtà, non fiction. Il disagio, la difficoltà di orientarsi, trovare una soluzione a ciò che minaccia la salute sono difficoltà che non se ne vanno con una notte di sonno. Difficoltà che meritano soluzioni. “Non riesco a prenotare la seconda dose del vaccino contro il papilloma virus per mia figlia e dopo tanti tentativi non so più a chi rivolgermi”. La richiesta di aiuto per uscire da una situazione di impasse che vede coinvolta la salute di una minorenne arriva al nostro giornale da una mamma in crisi. “Mia figlia ha fatto la prima vaccinazione lo scorso giugno - racconta - e nella circostanza mi è stato detto che la seconda dose doveva essere fatta all’incirca dopo sei mesi e che avrei ricevuto l’avviso da parte dell’Asl. E così è stato. A settembre mi è giunta una lettera dell’Asl che diceva che dovevo prenotare dal pediatra la seconda dose di vaccino o rivolgermi al Cup, nel caso in cui il pediatra non eseguisse la vaccinazione. E io ci ho provato col Cup, ma inutilmente”.

“Sorvolando sul numero di volte in cui ho chiamato e trovato occupato, staccato, non disponibile - racconta ancora la mamma - nelle tre volte che ho preso la linea e ho potuto parlare con un operatore, mi è stato detto che non c’era disponibilità in calendario e che dovevo chiamare un altro giorno. Alla mia richiesta di sapere in quale giorno, hanno risposto ‘quando non lo sappiamo. Provi ancora, prima o poi un posto lo troverà’. Ho riprovato, ma la risposta è stata sempre la stessa. Il 18 dicembre scorso, ho inviato una mail all’Urp chiedendo che mi indicassero come dovevo fare per avere la prenotazione, ma a oggi non mi hanno ancora risposto. Il 2 gennaio sono andata di persona all’Urp di via dei Cappuccini e ho esposto il mio problema. Mi hanno detto di scrivere una mail all’Urp e chiedere a loro. Ho fatto notare che ci avevo già provato, senza esito. Mi è stato detto che probabilmente i colleghi erano in ferie e non potevano rispondere alla mail”. “Una mamma della scuola di mia figlia – conclude la mamma esasperata – mi ha detto che la data per la seconda dose viene comunicata al momento in cui si fa la prima, ma a me non è successo”.

Interpellata in proposito, la Asl Toscana Centro ha precisato che: “Per la prenotazione della seconda dose al momento non è possibile fissare quando viene somministrata la prima dose del vaccino, ma è in atto un miglioramento del percorso”. Per quanto riguarda la preoccupazione della mamma sui tempi dilatati di somministrazione della seconda dose, ancora la Asl Toscana Centro risponde che: “Secondo quanto riportato dalla scheda tecnica del vaccino HPV, la seconda dose può essere effettuata almeno 6 mesi dopo la prima dose, ma comunque entro 1 anno”.

E la risposta alla mail mandata all’Urp? “La mail risulta arrivata all’Urp – spiega infine l’Asl Toscana Centro – è in attesa di essere gestita in ordine alle altre e la risposta sarà inviata nei tempi previsti come da regolamento aziendale. Da qualche settimana le disponibilità sono state incrementate. Può darsi che le telefonate cui ci si riferisce siano state fatte precedentemente. In ogni caso risultano esserci slot liberi anche nel mese corrente”. Cara mamma in crisi, alla fine non le resta che continuare a provare.

F.C.