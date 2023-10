Vaccini, in campo anche le farmacie. Farmaco gratuito per gli over 60

EMPOLESE VALDELSA

Non solo centri vaccinali e medici di famiglia. La nuova campagna di vaccinazione contro i virus influenzale e Covid – partita lo scorso 16 ottobre – coinvolge anche le farmacie, che hanno dato un prezioso contributo durante la stagione pandemica. Il loro impegno prosegue. Per i cittadini sono diventate un punto di riferimento anche perché tanti sono i servizi che vengono erogati: oltre alla vendita di medicinali e prodotti, si possono, ad esempio, prenotare visite ed esami. In farmacia, prenotandosi, si può dunque ricevere anche la somministrazione dei vaccini, che tra l’altro è gratuita per per certe categorie di cittadini.

Il vaccino antifluenzale è raccomandato e offerto gratuitamente alle persone con più di 60 anni (fino allo scorso anno si partiva dagli over 65), alle donne in gravidanza e post partum, ai ricoverati in lungodegenza, alle persone con malattie croniche come diabete, malattie cardiache e respiratorie o problemi al sistema immunitario, ad alcune categorie di lavoratori come personale sanitario e socio-sanitario, forze di polizia e vigili del fuoco, allevatori o chi lavora a contatto con animali, ai donatori di sangue.

Il vaccino antinfluenzale è comunque indicato e effettuabile a pagamento (costo del vaccino più 6,16 euro per la somministrazione del richiamo in farmacia) per persone adulte, dai 18 ani 60 anni, che desiderino difendersi dalla malattia influenzale e che non abbiano specifiche controindicazioni. Per effettuare il richiamo della vaccinazione antinfluenzale in farmacia non serve la ricetta medica. Il richiamo della vaccinazione anti Covid (aggiornato per le nuove varianti del virus) invece potrà avvenire a distanza di almeno 6 mesi dall’ultimo evento (vaccino od infezione che sia), o come primo ciclo vaccinale. "Dall’inizio della campagna abbiamo dedicato una sessione specifica alle vaccinazioni – spiega spiega il dottor Francesco Venturi dell’omonima farmacia dei Castelfiorentino – Per la prossima, in programma venerdì e sabato, abbiamo già una quarantina di richieste. L’adesione delle farmacie alla campagna vaccinale è su base volontaria. Noi abbiamo deciso di continuare a dare il nostro contributo".

i.p.