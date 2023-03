Use, il canestro più bello Grazie ai suoi nuovi tifosi

I trionfi nello sport e la solidarietà. Possiamo definirla così questa storia che unisce due realtà importanti. Le giocatrici della squadra empolese di basket Use Rosa Scotti infatti da un po’ di tempo hanno cinque nuovi tifosi portafortuna. Dopo l’ennesima vittoria casalinga ottenuta contro Cus Cagliari, che le mantiene in testa alla classifica, le giocatrici empolesi hanno deciso di premiare l’affetto dei ragazzi di Casa Arrighi consegnando loro un pallone autografato e le sciarpe della squadra.

I ragazzi di Casa Arrighi della Fondazione Dopo di noi hanno iniziato ad appassionarsi al basket partendo da un canestro voluto e posizionato nel giardino di casa durante il lockdown per passare il tempo e mantenersi in forma. Da quel momento è nata una vera e propria passione che le giocatrici dell’Use Rosa hanno accolto con simpatia ed entusiasmo.

"A queste magnifiche ragazze e a tutta l’Use – spiega una nota della Fondazione Dopo di noi – va un sincero ed enorme ringraziamento per la disponibilità e l’amicizia con le quali hanno accolto Casa Arrighi durante questa stagione sportiva". Le origini di Casa Arrighi risalgono a molti anni fa, quando due genitori preoccupati per il futuro della loro figlia decisero di donare al Comune di Empoli la casa di famiglia, in modo che la figlia potesse continuare a viverci insieme ad alcune amiche e dopo di lei altre persone con disabilità. Oggi Casa Arrighi ospita appunto cinque persone che convivono stabilmente con il sostegno di assistenti familiari e di un animatore.