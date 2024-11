Unione dei Comuni . Stemma e gonfalone . Consegnati i simboli

EMPOLESE VALDELSA

Anche l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa ha i suoi simboli, unici e riconoscibili. In Prefettura di Firenze si è svolta la cerimonia di consegna dello stemma e del gonfalone con la partecipazione dell’attuale presidente dell’Unione Alessio Mugnaini e del presidente uscente Alessio Falorni. "È un ulteriore passo verso il rafforzamento dell’identità territoriale e della collaborazione tra i Comuni dell’Empolese Valdelsa. Il gonfalone, in particolare, verrà utilizzato durante manifestazioni e cerimonie istituzionali e rappresenterà tutti i cittadini dell’Unione Empolese Valdelsa", ha detto Mugnaini.

Questo riconoscimento rappresenta il culmine di un percorso iniziato nel 2019, quando gli studenti del triennio delle scuole superiori dell’Empolese Valdelsa furono coinvolti nella creazione del nuovo logo dell’Unione. Lo stemma raffigura uno scudo suddiviso in quattro sezioni. In alto a sinistra tre cipressi verdi su sfondo argentato. In alto a destra un castello grigio su sfondo rosso simbolo delle radici storiche del territorio. In basso a sinistra un fiume azzurro che attraversa un terreno marrone, rappresentando le risorse naturali. In basso a destra un grappolo d’uva, che richiama la tradizione agricola. Lo scudo è sormontato da una corona dorata e circondato da una ghirlanda verde con foglie di quercia e alloro, legate alla base con un nastro tricolore simbolo di unità.