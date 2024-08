Un’estate in divisa . Volontari in servizio anche per Ferragosto sempre con il sorriso

EMPOLI

Un giorno di festa? No, un giorno come un altro. Anzi forse più importante perché speso al servizio degli altri. Anche per Ferragosto i volontari delle associazioni del territorio non hanno fatto mancare la loro presenza mettendosi la divisa e garantendo tutti i servizi essenziali. C’erano le squadre del soccorso della Misericordia di Empoli e delle Pubbliche Assistenze Riunite pronte a scattare sulle ambulanze in caso di bisogno. "Siamo usciti solo un paio di volte, ma su situazioni non gravi", spiega una volontaria delle Pubbliche Assistenze. Anche nella sede di via Cavour il telefono ha squillato poco durante la giornata di Ferragosto e in ogni caso per interventi ’ordinari’. I volontari comunque c’erano, pronti a fare la propria parte. Così come vigile e attenta è stata per tutta la giornata la squadra Antincendio boschivo della Misericordia di Empoli. "Per fortuna non è stato necessario fare alcun intervento – spiega Alessandro Mammoli, responsabile Protezione Civile della Misericordia Empoli – Tuttavia la squadra era pronta a scattare".

La neo sezione (è nata pochi mesi fa) è composta da circa 40 volontari formati, operativa 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, sul territorio del comune di Empoli e l’area dell’Empolese Valdelsa. In caso di emergenza, il team garantisce un intervento entro circa 20 minuti dalla chiamata. Sempre nel giorno di Ferragosto i volontari della mensa Emmaus hanno preparato la cena per gli ospiti del dormitorio della Misericordia oltre ai 35 pasti per il pranzo ai bisognosi della città. In questi giorni i volontari delle Pubbliche Assistenze di Empoli, inoltre, sono impegnati anche nel progetto di cooperazione internazionale di accoglienza dei bambini Saharawi. Tra le varie attività proposte c’è stata anche quella di una bella giornata al mare, mentre a Ferragosto il gruppo ha trascorso la giornata a Coeli Aula, nel verde angolo della nostra Toscana a pochi chilometri da Empoli.

Irene Puccioni