Una “Trappola mortale“ per Quarconia

Prosegue al teatro di Vinci il concorso amatoriale "Di Quarconia", che domani alle 17 vedrà protagonista sul palco la compagnia Battello Ebbro con lo spettacolo "Trappola mortale" di Luigi Lunari per la regia di Vania Rotondi con Francesca Bellanova, Lapo Batisti, Ferdinando Menditto, Debora Ciucci e Massimo Oddo (nella foto). Il testo originale è stato scritto dal drammaturgo statunitense Ira Levin e rappresenta un classico del giallo teatrale, che si presenta come un perfetto gioco a incastri tra umorismo, suspence e forte tensione narrativa. Questa versione è stata aggiornata ai tempi nostri da Luigi Lunari con computer e tecnologia che sostituiscono quindi le vecchie macchine da scrivere, per rendere ancora più avvincente un testo definito dalla critica "due terzi thriller, un terzo commedia". Con il pretesto del tono noir, il testo intende descrivere l’avidità dell’uomo senza scrupoli alla continua ricerca del potere, della realizzazione personale e dei propri insaziabili istinti. La prima dell’ultimo spettacolo giallo di un commediografo ormai finito è un fiasco. La sua reputazione può essere salvata solo da un nuovo inatteso successo, come il giallo veramente avvincente che ha appena terminato di scrivere un altro giovane collega.