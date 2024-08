Una serata tra musica e degustazioni

Giovedì prossimo alle 21.30 calerà il sipario su un’altra edizione di Montespertoli Musica, il festival itinerante alla scoperta degli angoli più suggestivi del Comune del Chianti accompagnati da avvolgenti melodie. A chiudere la manifestazione sarà il concerto del gruppo LAl’A. L’appuntamento è alle Fattorie Parri, dove l’ensemble totalmente acustico si esibirà in uno dei suoi spettacoli in cui esplorare il terreno del folklore slovacco, ridisegnandolo in chiave moderna, nella quale confluiscono armoniosamente le passioni e le esperienze dei singoli musicisti, dal jazz allo swing, dalla musica latina fino alla musica tzigana. LAl’A non è soltanto un incontro fra culture, è una ricerca del linguaggio comune, un continuo dialogo fra intimo e universale. Mantenendo intatto il messaggio originario della musica tradizionale racconta le storie del passato con una sfumatura nuova ma sempre autentica. La voce sarà quella di Eva Miskovicova, accompagnata da Sergio Aloisio Rizzo alla chitarra, Roberto Beneventi (nella foto) alla fisarmonica e Filippo Pedol al contrabbasso. Durante la serata degustazione a cura delle stesse Fattorie Parri e visita alla cantina. È obbligatoria la prenotazione, da effettuare tramite WhatsApp al numero 371 1152940 o scrivendo all’indirizzo [email protected], oppure telefonando allo 0571 600255.