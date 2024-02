Una serata con l’artista David Marsili

CASTELFIORENTINO

Ultimo appuntamento di questo mese di febbraio alla Corte degli Accorti a Castelnuovo d’Elsa. Oggi alle 18 spazio a musica e libri, che si alterneranno grazie ai tanti volti artistici dell’ospite d’onore: David Marsili (nella foto), che verrà munito di chitarra e leggio, accompagnato al piano da Lucilla Rocchi. Livornese di origine e biologo di formazione, Marsili insegna materie scientifiche dopo una lunga esperienza nell’industria chimica. Si appassiona alla musica e alla scrittura fin da piccolo per gioco. Nel 2016 con i Rupert esce un disco per Santeria, poi fonda il suo attuale progetto solista Similar e nel 2021 esce L’ideale, canzoni crepuscolari e scapigliate, per Audioglobe. Un Ep di canzoni ispirate da poesie dell’Ottocento. Da un anno suona in duo con Lucilla Rocchi al piano e recentemente con una violoncellista. È in lavorazione un nuovo Ep.

Come scrittore, dopo l’esperienza del racconto breve, pubblica invece tre romanzi con le Edizioni Il foglio e nel 2019 uno con Gm libri di Milano. Ha inoltre pubblicato molti racconti per diversi editori, riviste e siti, vincendo anche qualche premio. Sono in lavorazione altri tre romanzi. La formula della serata è sempre la stessa: dopo l’esibizione artistica segue cena condivisa, a cui tutti i partecipanti possono contribuire portando cibo o bevande. Prenotazioni a [email protected].