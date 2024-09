Una scuola più sicura. Completato il restyling. Interventi anti-sismici da un milione di euro

La delibera era stata approvata il 30 novembre 2022. A distanza di (quasi) due anni, il progetto si è tradotto in realtà. Un investimento di oltre un milione di euro per rinnovare la scuola primaria Masih di Certaldo. Ad appena tre giorni dal suono della prima campanella, è stato inaugurato ufficialmente il nuovo plesso, oggetto di lavori di miglioramento sismico. Lavori che sono costati, per la precisione, 1,18 milioni di euro, di cui 970mila finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione della Regione Toscana, con la restante parte a carico del Comune di Certaldo. E così il nuovo anno scolastico ha preso il via con una importante novità per alunne e alunni della Masih. Dopo mesi di cantiere per interventi di recupero e manutenzione, l’immobile è tornato a disposizione per lo svolgimento delle attività didattiche fin dal primo giorno di scuola, lunedì scorso. Ma il taglio del nastro ufficiale in piazza della Libertà si è tenuto ieri. Gli interventi, nella prima fase, si sono concentrati al piano terra per poi proseguire al primo piano della struttura e nel seminterrato. Il tutto nell’ottica di ridurre al minimo i disagi.

"Inaugurare una scuola significa inaugurare uno spazio di crescita comune, crescita culturale ma prima ancora personale - ha commentato il sindaco Giovanni Campatelli - Il cantiere ha permesso manutenzioni e lavori di miglioramento sismico, grazie a un importante finanziamento della Regione Toscana. Restituiamo la scuola ai loro ‘legittimi proprietari’, ovvero bambini, bambine, docenti e personale ausiliario, in tempo per l’inizio dell’anno scolastico". Ma la restituzione ad alunni e alunne, di tutti gli spazi della Masih, compresi quelli che ospitano il servizio mensa, non è l’unica avvenuta in queste prime settimane di ripresa dell’attività didattica.

Dal 9 settembre infatti, anche l’asilo nido Arcobaleno, (per il quale è stato stanziato un altro milione di euro finanziato da Pnrr) ha riaperto le porte ai piccoli cittadini. Un asilo più sicuro, accogliente e innovativo. Le opere in questo caso sono state concluse con oltre un mese di anticipo così da permettere l’avvio del nuovo anno educativo direttamente negli spazi di via Don Luigi Sturzo, dopo il temporaneo trasferimento in alcuni locali della scuola dell’infanzia Sturiale. Restano da perfezionare alcune rifiniture relative agli esterni, lavori che tuttavia non interferiscono con la fruibilità della struttura. Tornando alla Masih, è un debutto all’insegna del restyling quello della nuova dirigente dell’istituto comprensivo, in carica dal 2 settembre. "Sono piena di entusiasmo nel vedere una scuola che ha tanti spazi da dedicare ai bambini - ha evidenziato Angela Surace - Un risultato arrivato dalla collaborazione fra famiglie, scuola e amministrazione comunale. Essere insieme per la scuola è fondamentale: va a creare quella comunità educante che auspichiamo da anni".