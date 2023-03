Una lapide come ricordo E tanti attestati di merito L’intera comunità non dimentica e ringrazia

MONTAIONE

Cerimonia sentita e molto partecipata quella che ieri si è svolta a Villa Serena, in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus e fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale. Durante la cerimonia è stata apposta una lapide in ricordo delle vittime della Rsa montaione nell’autunno del 2020. Proprio le residenze per anziani furono i luoghi più colpiti nella seconda ondata della pandemia, che colpì prevalentemente da ottobre a dicembre 2020. Soltanto a Villa Serena, furono infatti una trentina i decessi legati al Covid, più del 50% dei casi riscontrati in tutte le Rsa dell’empolese-valdelsa.

L’evento è poi proseguito con la consegna di alcuni attestati di merito a coloro che si sono adoperati in favore della comunità durante il periodo più acuto della pandemia, attraverso gesti profusi con spirito di solidarietà e fratellanza. Un premio simbolico per esprimere un profondo orgoglio e gratitudine a nome di tutti i singoli cittadini, dell’Amministrazione Comunale e della Rsa Villa Serena. Inoltre questa occasione ha rappresentato anche il momento per rinnovare un doveroso e sincero ringraziamento a tutti gli operatori di Villa Serena, che anche nei momenti più difficili mai attraversati, come quelli della pandemia da coronavirus, hanno continuato ad essere presenti con forza, tenacia e cuore.

Gli ultimi sono stati anni davvero duri per tutti, in cui tante persone hanno perso parenti e amici senza neanche potergli stare accanto nel momento della loro morte e, adesso che la vita sembra aver ormai ripreso il proprio corso, è bene non dimenticare cosa ci siamo trovati ad affrontare. La popolazione più anziana, anche quella ospite di strutture sanitarie come Villa Serena, è stata la più colpita nonostante tutto l’impegno del personale e le numerose precauzioni adottate. Quindi in una giornata di commemorazione, come quella di ieri, è importante tanto ricordare chi non c’è più quanto portare la più profonda gratutudine verso tutte quelle persone che in quei momenti hanno sacrificato la propria vita per cercare di aiutare quante più persone gli era possibile.