"Una crescita importante in un territorio ricco di tante imprese"

Un traguardo centrato da un’esperienza nata trent’anni fa, quando l’Informagiovani fu una delle prime realtà in zona di orientamento al lavoro. Una realtà che oggi accoglie ai piedi di parco Corsini oltre 10mila utenti l’anno. Il sindaco Alessio Spinelli questi aspetti li ha sottolineati tutti aggiungendo come "il comune di Fucecchio ha ritenuto importante proporre alla Regione Toscana di estendere ai cittadini del Comune di Cerreto Guidi i servizi che offre il nostro centro – ha detto i - proprio perché il Servizio Territoriale risponde da tanti anni ad un’area molto importante dal punto di vista dell’offerta di lavoro". "Quello di oggi – ha concluso il vicesindaco di Fucecchio, Emma Donnini - è un importante riconoscimento alla nostra amministrazione che ha voluto fortemente che questo servizio crescesse in piena sinergia con il servizio dell’Informagiovani del Valdarno, servizio che il comune di Fucecchio coordina fin dalla nascita".

C. B.