Una cena per Riccardo e Alessio. Atteso anche il ct Luciano Spalletti

Un venerdì nel segno della solidarietà ricordando Riccardo Neri, giovane atleta gambassino drammaticamente scomparso il 15 dicembre 2006. E’ tutto pronto per dare il via alla cena benefica in memoria del ragazzo che, con l’amico Alessio Ferramosca, insieme alla giovane vita, ha perso per sempre la possibilità di realizzare i propri sogni calcistici, nel centro sportivo di Vinovo a Torino. L’incidente avvenne nel tentativo di recuperare un pallone nel vascone in cui era finito. Riccardo Neri era il portiere della Juventus, una promessa del calcio italiano la cui vita si è interrotta troppo presto. La data da segnare in calendario è venerdì 1 dicembre al ristorante Boscotondo di Gambassi Terme: l’associazione Riccardo Neri&Alessio Ferramosca organizza una cena speciale nel corso della quale non mancheranno le sorprese.

A dare lustro all’evento, infatti, la presenza di un big "di casa", il Commissario Tecnico della Nazionale Luciano Spalletti, immancabile amico dell’associazione. A condurre la serata, il giornalista Mario Tenerani. L’associazione è nata per non dimenticare Riccardo e Alessio, che in un pomeriggio come tanti altri, a Vinovo nel centro sportivo della Juventus FC, hanno perso la possibilità di continuare a sognare a causa di un destino crudele. I ragazzi sono scomparsi per rincorrere un’ultima volta il loro grande amore: quel pallone che alimenta i sogni e le speranze di tanti giovani, che viene calciato e rincorso sui campetti polverosi di periferia come purtroppo nelle acque gelide di un dannato vascone. Un tiro impreciso, un pallone che rotola nel punto sbagliato, il buio, la terra scivolosa e l’acqua. Gelida. Quel pallone, che appariva loro come un futuro brillante e felice, li ha uniti in un tragico epilogo.

"Sono passati 17 anni - dicono dall’associazione - Ma da quel giorno i ragazzi continuano ad essere con noi in modo diverso, aiutando bambini speciali nelle cure, aiutando famiglie che combattono ogni giorno con i propri figli una dura battaglia. Riccardo ed Alessio lo fanno grazie a chi sostiene l’associazione nata in loro memoria ed i progetti che questa porta avanti". Durante la cena di beneficienza saranno disponibili per chi parteciperà maglie e palloni autografati da calciatori di serie A. La partecipazione è su prenotazione contattando il 338.7748533, il 335.290800 o scrivendo a [email protected].