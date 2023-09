Una ’Camminata per un amico’ a Castelfiorentino in ricordo di Luigi Grazioli

CASTELFIORENTINO

Una “Camminata per un amico“ è l’iniziativa organizzata domenica prossima dal Gruppo Escursionistico Colori Organizzato di Castelfiorentino per ricordare Luigi Grazioli. Luigi Grazioli è stato un viaggiatore, tra i pochi ad aver percorso integralmente a piedi i tre principali itinerari dei viandanti e pellegrini. In Toscana, ma principalmente a Castelfiorentino Luigi Grazioli trovò una condivisione totale tra i soci del gruppo trekking di allora, che costruì un legame umano e fraterno che si consolidò negli anni durante le prime “ Feste della Via Francigena in Valdelsa”, alle quali volle essere sempre presente anche negli ultimi anni difficoltosi della malattia. L’iniziativa vedrà i camminatori raggiungere la Pieve di Coiano, dove ci sarà un ricordo di Luigi davanti al cippo a lui dedicato, partendo dalla frazione di Dogana. Per informazioni chiamare Alessio Latini al 339 15 61 203.